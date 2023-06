Protesti Srbija protiv nasilja u više gradova

Beograd, (MINA) – U više gradova Srbije danas se održavaju protesti Srbija protiv nasilja.

Protesti su tokom prethodnih dana održani u Čačku, Lučanima, Zaječaru, Smederevu i Valjevu, a za danas su najavljene blokade i protesti u deset gradova, prenosi N1.

Protest u Beogradu počeo je u 18 sati, bilo je obraćanja ispred Skupštine, a zatim je kolona građana krenula do Autokomande.

Protest će, kako je najavljeno, trajati do 21 sat.

Protesti se danas održavaju i u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Beogradu, Šapcu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Pirotu i Leskovcu.

Kako je najavljeno, planirana je istovremena akcija blokade saobraćajnica u svim gradovima.

Građani zahtjevaju smjene ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, direktora Bezbjednosno-informativne agncije Aleksandra Vulina, članova Savjeta Regulatornog tijela za elektronske medije i rukovodstva Radio-televizije Srbije.

