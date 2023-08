Policija pronašla maloljetnika koji je pobjegao iz Ljubovića

Podgorica, (MINA) – Službenici policije locirali su večeras u podgoričkom naselju Konik maloljetnika koji je pobjegao iz Centra za djecu i mlade „Ljubović“ i doveli ga u prostorije Odjeljena bezbjednosti (OB) Podgorica.

Iz Uprave policije kazali su da se maloljetnik samovoljno udaljio iz Centra za djecu i mlade „Ljubović“ u utorak.

“On je lociran večeras u podgoričkom naselju Konik oko 21 sat i 20 minuta i doveden u službene prostorije OB Podgorica i prema njemu će biti preduzete dalje odgovarajuće mjere i radnje”, kazali su iz policije.

Mediji su ranije objavili da se taj maloljetnik sumnjiči za teško ubistvo.

