Potencijali Crne Gore veoma inspirativni za predstavnike biznisa iz Turske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potencijali Crne Gore veoma su inspirativni za predstavnike biznisa iz Turske, a Crna Gora je, od kada je članica NATO-a, još bezbjednija i privlačnija destinacija za ulaganja.

To je saopšteno na radnom ručku u organizaciji Odbora za međunarodne ekonomske odnose Republike Turske (DEIK), a kojem je prisustvovao crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Iz Službe za informisanje predsjednika su kazali da su Đukanovića pozdravili predsjednik DEIK-a Nail Opak i predsjednik Savjeta za saradnju sa Crnom Gorom Naser Alim, uz zahvalnost za doprinos unapređenju odnosa dvije države.

“Istaknuto je da su potencijali Crne Gore za predstavnike biznisa iz Turske veoma inspirativni, a da je Crna Gora od kada je članica NATO-a još bezbjednija i privlačnija destinacija za ulaganja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, uz podsjećanje na veoma razuđene oblasti saradnje, na susretu je istaknuto interesovanje za ulaganje u oblast komunikacija, šumarstva, infrastrukture i turizma.

Predstavnici DEIK-a su kazali da izuzetno dobre političke odnose kojima, kako su rekli, snažan pečat daju dvojica predsjednika, treba da prate još snažnije ekonomske veze dvije države.

Đukanović je naglasio da, visoko cijeneći i odgovorno čuvajući tradiciju odnosa dvije države, Crna Gora želi produbljivanje saradnje na savremenim osnovama, unaprijeđujući ekonomske odnose i stvarajući uslove za investiranje.

“Očekujemo da će se stvoriti uslovi za nastavak intezivnijeg investiranja inostranih investitora uključujući i investitore iz Turske”, kazao je Đukanović.

On je podsjetio da je Crna Gora bila najdinamičnija investiciona destinacija u regionu, do kovida, navodeći da je siguran da će tako biti i u narednom periodu.

“Ostalo je još jako puno posla u infrastrukturi, mi moramo da razvijemo naše aerodrome, završimo autoputeve, modernizujemo željeznice, razvijemo ozbiljne komunalne sisteme za zbrinjavanje čvrstog otpada i prečišćavanje otpadnih voda, kao i da nastavimo sa gradnjom novih turističkih struktura”, ocijenio je Đukanović.

On je naveo da Crna Gora ima ozbiljne potencijale za razvoj energetike, za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

“Dobra vijest za investitore u toj oblasti je da imamo postavljen podmorski energetski kabal sa Italijom koji se koristi već u punom kapacitetu i ostvaruje ozbiljne profite i za Italiju i za nas, tako da već razmišljamo o tome da postavimo sada drugi dio kabla”, naveo je Đukanović.

On je dodao da, zahvaljujući energetskoj krizi uzrokovanom ratom u Ukrajini, sada će biti korišćen svaki energetski potencijal, posebno potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

“Ubijeđen sam da će to biti dobar biznis. Takođe, očekujemo nove investitore u prerađivačkoj industriji prije svega u proizvodnji hrane”, rekao je Đukanović.

On je kazao da Crna Gora uvozi oko 400 do 500 miliona EUR hrane iz regiona.

“Razumljivo je kada uvozimo hranu sa nekih dalekih destinacija i kada uvozimo hranu koju ne možemo da proizvedemo u našim klimatskim uslovima, a nerazumljivo je da imamo toliki uvoz hrane iz naših klimatskih uslova”, naveo je Đukanović.

On je rekao da Crna Gora ima značajnu mogućnost za organizaciju proizvodnje unutar države.

“Imamo mogućnosti za proizvodnju zdrave, organske hrane koja će, nema nikakve sumnje, po visokim cijenama naći svoje kupce upravo u visokokvalitenim brendiranim hotelima od Amana preko One Only, Regenta i drugih hotela koji se sada grade u Crnoj Gori”, rekao je Đukanović.

On je kazao da će Crna Gora koristiti te ozbiljne šanse za razvoj države ali, kako je istakao, kroz provjerenu formulu partnerstva sa inostranim investitorima.

“Porto Montenegro, PortoNovi, ili autoput smo mogli pokušati da gradimo i sami, mislim da smo napravili pravilan izbor što smo odabrali partnere, jer smo na taj način dobili veći kvalitet, više standarde i prilku da naučimo te biznise od onih koji to bolje znaju”, rekao je Đukanović.

On je poručio da je ubijeđen da će se pojačati i interesovanje turskih investitora za poslovanje u Crnoj Gori.

