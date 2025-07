Podgorica, (MINA) – Uprava policije pokrenuće nabavku taktičkih lakooklopnih vozila (TLOV), radi povećanja mobilnosti, zaštite i taktičke efikasnosti u kriznim situacijama, a u cilju jačanja operativnih kapaciteta Specijalne jedinice (SJP) i Posebne jedinice policije (PJP).

To je saopšteno iz Uprave policije nakon posjete komandanata SPJ i PJP, Miloša Rakonjca i Željka Pavićevića, specijalnoj jedinici ENOTA Policije Slovenije.

U saopštenju se navodi da će policija pokrenuti i nabavku savremenog naoružanja, opreme i tehničkih sistema neophodnih za realizaciju specijalnih taktičkih zadataka.

Biće, kako su kazali, inicirana i izgradnja savremene “kuće za pucanje”, koja je specijalizovani objekat za izvođenje CQB obuka i treninga sa bojevom municijom.

Iz uprave policije su kazali da je cilj posjete Rakonjca i Pavićevića Sloveniji bilo jačanje međunarodne saradnje i razmjena iskustava u oblastima borbe protiv terorističkih prijetnji, organizovanog kriminala i upravljanja visokorizičnim kriznim situacijama.

“Tokom sastanaka razmatrani su modeli buduće saradnje, sa posebnim fokusom na organizaciju zajedničkih taktičkih vježbi, razmjene instruktora i realizaciju specijalističkih obuka iz oblasti specijalnih policijskih operacija”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je delegacija imala priliku da se detaljno upozna sa organizacionom strukturom, taktičkim kapacitetima i savremenom opremom jedinice ENOTA, uključujući demonstraciju vježbi iz oblasti CQB taktika, snajperskih operacija, “breaching” metoda, kao i operativne upotrebe bespilotnih letjelica (UAS), mobilnog komandnog centra (TOC) i sistema obuke novih pripadnika.

“Poseban akcenat tokom posjete stavljen je na razmjenu znanja u okviru ATLAS mreže specijalnih policijskih jedinica Evropske unije, čija je ENOTA punopravna članica”, kazali su iz Uprave policije.

Komandant ENOTE, Robert Radkovič, iskazao je punu spremnost za uspostavljanje konkretnih oblika saradnje sa crnogorskim specijalnim jedinicama, uključujući organizaciju regionalnih obuka i zajedničkih taktičkih aktivnosti.

