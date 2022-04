Podržaće izbor nove vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Liberalne partije (LP) odlučilo je da poslanik u Skupštini te stranke, Andrija Popović, podrži izbor 43. vlade.

Sjednica Skupštine biće održana sjutra na Cetinju.

Kako su kazali, LP je donio takvu odluku vodeći prije svega računa o interesima Crne Gore, crnogorskog društva, ekonomije i ukupne stabilnosti države.

“Kako bi se što prije krenulo u konačnu smjenu aktuelne Vlade koja odavno nema povjerenje i stvorili se uslovi za političku i ekonomsku stabilizaciju društva u veoma kriznim i izazovnim vremenima u državi, regionu i svijetu”, kaže se u saopštenju.

Iz LP su rekli da je ta partija insistirala na jasnom proevropskom, sekularnom i građanskom karakteru nove Vlade, za što su, kako su dodali, date jasne garancije.

“Dok god Vlada i većina bude na takvom kursu imaće podršku liberala za sve reformske procese i dalju demokratizaciju društva koja stagnira već dvije godine što ostavlja pogubne posljedice na život građana”, navodi se u saopštenju.

Predsjedništvo LP, kako se navodi, raspravljalo je i o lokalnim izborima koji su raspisani u više opština na kojima će ta stranka nastupati.

“Analiziran je položaj liberala u ovim gradovima i diskutovali o načinu izlaska LP na ove izbore te eventualnim predizbornim i postizbornim koalicijama”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS