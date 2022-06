Plan da Zakon o Vladi bude na prvom jesenjem zasijedanju Skupštine

Podgorica, (MINA) – Zakon o Vladi treba da uredi na adekvatan način brojna pitanja koja su do sada izazivala nedoumice, davale mogućnost za djelovanje suprotno demokratskim standardima i principima, ocijenio je potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku, Raško Konjević.

Kako je saopšteno iz Vlade, Konjević je, na konstitutivnoj sjednici Radnog tijela za pripremu predloga tog akta, kazao da je plan da Zakon bude na prvom jesenjem zasijedanju Skupštine.

On je rekao da je pred članovima radnog tijela veliki izazov ali i prilika da, po prvi put, predlože na koji način Vlada treba da funkicioniše, da bi pokazala suštinsku posvećenost vladavini prava i zrelost donosilaca odluka.

“Važno je da poštujemo rokove prilikom izrade akta, odnosno plan da zakon bude na prvom jesenjem zasijedanju Skupštine“, rekao je Konjević.

Navodi se da, osim što će se precizno urediti ovlašćenja i nadležnosti Vlade, Zakon će definisati odnos između Skupštine i Vlade, kao i odnos u pogledu nadležnosti i ovlašćenja između Vlade i Predsjednika Crne Gore.

“Takođe, biće definisana ovlašćenja Vlade u takozvanom tehničkom mandatu”, kaže se u saopštenju.

Ministar javne uprave Marash Dukaj je kazao da je priprema tog propisa prioritet njegovog resora.

“Preuzimajući resor javne uprave prva tačka agende bila je što prije formirati Radni tim za pripremu Predloga zakona o Vladi i uložiti sve napore da se u crnogorskom zakonodavstvu po prvi put urede sva pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje Vlade kao izvršne vlasti”, rekao je on.

Prema riječima Dukaja, pripremom Predloga zakona o Vladi, MJU, kao i Vlada pokazuju zrelost i ozbiljnost svog djelovanja, što će, kako je dodao, u krajnjem rezultirati da ova i svaka buduća Vlada u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja vrši svoju funkciju otvoreno i usmjereno prema građankama i građanima Crne Gore.

“Na sastanku je konstatovano da bi bilo dobro da se paralelno sa izradom Zakona o Vladi radi i na Zakonu o Skupštini i apelovali na parlament da što prije krene sa ovom aktivnošću”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da, nakon što Vlada da saglasnost na nacrt Zakona o Vladi, on će biti stavljen na javnu raspravu, kako bi se dobio dodatan kvalitet i zainteresovanoj javnosti dala prilika da učestvuje u kreiranju ovako važnog akta.

“Članovi Radnog tijela su generalni sekretar Vlade, predstavnici Kabineta predsjednika Vlade, Skupštine i Predsjednika Crne Gore, zajedno sa zaposlenima u ministarstvima javne uprave i finansija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, u cilju veće inkluzivnosti i transparentnosti u radu na tom aktu, u Radnom tijelu su i predstavnici akademske zajednice, pravnici, advokati i predstavnici nevladinog sektora koji su godinama bili posvećeni toj temi.

