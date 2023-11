PES: Sprečavanjem bojkota obezbijeđen uspjeh realizacije popisa

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) saopštio je da pozdravlja kompromis koji je predsjednik Vlade Milojko Spajić napravio sa opozicijom kako bi se sprečavanjem bojkota obezbijedio uspjeh realizacije popisa stanovništva.

Vlada je na elektronskoj sjednici večeras odložila popis stanovništva za nedjelju.

“To je tema koja je dugo opterećivala društvo, a dogovor je bio jedino sredstvo da se spuste tenzije i dobiju precizni podaci, koje nakon sprovedene kontrole niko neće osporavati”, kaže se u saopštenju PES-a.

Oni su naveli da je važno da popis kao statističko pitanje, više ne bude predmet politizacije, a da svi građani kao u svakoj demokratskoj zemlji učestvuju i daju legitimitet tom procesu.

“Nakon ove teme, stvaraju se uslovi da se fokusiramo na pitanja od životnog značaja”, rekli su iz PES-a.

Prema njihovim riječima, nova vlada i parlamentarna većina koja je posvećena ubrzanju evropskog puta države, ubrzo će kroz konkretne ekonomske mjere i deblokadu institucija dati pun doprinos da Crna Gora što prije postane punopravna članica Evropske unije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS