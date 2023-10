Pejović: Neću vratiti mandat

Podgorica, (MINA) – Poslanica Jevrosima Pejović, koja je na parlamentarnim izborima bila na listi Pokreta Evropa sad (PES), kazala je da neće vratiti mandat.

Ona je u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore komentarišući odluku Predsjedništva PES-a da je isključi iz stranke, navela da glasanja nije ni bilo, tako da nije imala priliku da prekrši partijski Statut.

„Mandat neću vratiti jer jedini argument koji imaju kolege koji traže da ja vratim mandat je samo njihovo očekivanje. Meni mandat nije dao Milojko Spajić, ja sam mandat dobila od građana, jer sam se našla na listi PES-a“, kazala je Pejović.

Ona je kazala da do sada nije bilo glasanja u Skupštini tako da nije bila u prilici da prekrši Statut PES-a i da glasam suprotno odluci Glavnog odbora.

Pejović je rekla da se član PES-a ne može pozvati na odgovornost zbog iznijetog mišljenja.

„Podsjetila bih da taj Statut kaže da član Pokreta ne može biti pozvan na odgovornost zbog iznijetog mišljenja ili glasanja pred organima pokreta“, istakla je Pejović, prenosi portal RTCG.

Ona je navela da se zapravo i desilo to – član je isključen zbog iznijetog mišljenja.

„Neka javnost prosudi ko je prekršio Statut“, kazala je Pejović.

Ona je kazala da je na organima PES-a glasala protiv predloga mandatara Spajića.

„U cijeloj situaciji najspornije je što nas kao poslanike tokom procesa pregovora niko nije konsultovao i dovedeni smo praktično pred svršen čin. Kao da ćemo da podržimo što god se dogovori“, kazala je Pejović.

Ona je podsjetila i da Ustav Crne Gore predviđa i da poslanik glasa i opredjeljuje se po sopstvenom uvjerenju.

Prema njenim riječima, PES je povjerenje građana dobio zbog predizbornog programa, u čijem je kreiranju je, kako je navela, učestvovala.

Pejović je kazala i da je među osnivačima PES-a, a da je učestvovala u primjeni programa Evropa sad jedan, 2021. godine.

„Nijesam sigurna da su ovakav doprinos imale sve kolege koje su se našle na izbornoj listi“ navela je Pejović.

Pejović je rekla da će najvjerovatnije u Skupštini nastupati kao samostalna poslanica.

Ona je navela da je rukovodstvo PES-a napravilo zaokret od programskih principa.

“Vjerujem da smo u kampanji rekli građani kako planiramo vođenje pregovora, da je mandatar to kazao, sigurno ne bismo dobili ovoliko glasova”, kazala je Pejović.

Na sastanku poslanika sa liste PES-a koji je održan u avgustu, navodi, Spajić im je rekao da nema prostora za dijalog sa savezom Za budućnost Crne Gore niti prostora za pregovore sa Grđanskim pokretom URA.

Pejović je kazala da je bila zabrinuta kako do pravosudne reforme i dvotrećinske većine ako nemaju podršku veću od preko 41 poslanika.

“Na moje pitanje kako ćemo to da realizujemo, mandatar Spajić je rekao da ima čvrsta obećanja od međunarodnih partnera da će nam Demokratska partija socijalista (DPS) podržati svaki predlog. To je rekao tri puta”, rekla je Pejović.

Ona je podsjetila da je DPS bio neprihvatljiv partner za PES, i da je to jasno rečeno tokom kampanje.

Pejović je navela da nema ništa protiv da lider Demokratske Crne Gpre Aleksa Bečić bude predsjednik parlamenta.

Ona je kazala da nije u redovnoj komunikaciji sa predsjednikom države i zamjenikom predsjednika PES-a Jakovom Milatovićem.

Odgovarajući na pitanje postoje li dvije struje u PES-u, Pejović je kazala da to ne bi tako definisala.

“Postoji mimoilaženje u stavovima, i snažan zaokret od predizbornog i političkog programa od jedne frakcije. Koji su razlozi za taj zaokret, neka javnost sudi. Vjerujem da možemo napraviti promjenu samo ako djelujemo u skladu sa onim što smo komunicirali i obećali građanima”, rekla je Pejović.

Ona je kazala da ona nije ubačeni element, nije potkupljena i ne radi za drugog.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS