Pejović: Klub poslanika PES-a apsolutno saglasan sa Spajićem

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Pokreta Evropa sad (PES) apsolutno je saglasan sa mandatarom Milojko Spajićem oko formiranja vlade, rekao je generalni sekretar PES-a Boris Pejović.

On je, novinarima nakon sastanka poslanika kluba PES-a sa Spajićem, rekao da će poštovati odluku organa stranke koji će se sjutra sastati.

“Oko toga nije bilo dileme, jedino su to mediji malo podgrijali”, kazao je Pejović, prenosi Portal RTCG.

Pejović je kazao da su sa Spajićem razgovarali o svemu što ih čeka.

Spajić se večeras sastao sa klubom poslanika, koje je informisao kako će izgledati nova vlada, ko će je činiti i koji će joj biti glavni prioriteti.

Na sastanak nijesu bili pozvani predstavnici Civisa i Ujedinjene Crne Gore, koji sa mandatarom pregovaraju odvojeno.

