Ostati okupljeni oko demokratije i vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Članice NATO-a, suočene s trajnom prijetnjom od terorizma i nestabilnosti, sajber i hibridnih napada i dezinformacija, svoj odgovor moraju temeljiti na predanosti temeljnim vrijednostima demokratije i vladavine prava, rekao je poslanik crnogorske Skupštine Duško Stjepović.

Iz Skupštine su rekli da je u ponedjeljak i utorak, neposredno prije NATO Samita, u Vašingtonu organizovan NATO Parlamentarni samit, na poziv rukovodstva Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Kako se dodaje, Parlamentarni samit okupio je i predsjednike parlamenata iz 23 države članice.

Navodi se da je taj skup predstavljao jedinstvenu priliku za prezentaciju parlamentarne dimenzije Alijanse i potvrdu stavova savezničkih parlamenata o ključnim prioritetima za NATO.

Skupštinu Crne Gore je osim Stjepovića predstavljao i poslanik Nikola Rakočević.

Saopšteno je da je prvog dana skupa, organizovan susret učesnika Parlamentarnog samita u zgradi Kapitola, kojem je prisustvovao odlazeći generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

Dodaje se se da je drugog dana održan sastanak tokom kojeg su se učesnicima obratili predsjednici parlamenata i šefovi stalnih delegacija u Parlamentarnoj skupštini NATO, koji su iznijeli ključne stavove vezano za aktuelna pitanja bezbjednosnog karaktera na globalnom planu.

Stjepović je podsjetio da Parlamentarna skupština NATO-a postavlja zajedničke i univerzalne vrijednosti u središte odluka koje donosi.

On je dodao da te odluke predstavljaju preporuke Sjevernoatlantskom savezu na koji način da odgovori na hitne izazove ovog vremena, imajući u vidu da demokratija i sloboda predstavljaju zajedničke vrijednosti svih.

Stjepović je istakao da suočene s trajnom prijetnjom od terorizma i nestabilnosti, sajber i hibridnih napada i dezinformacija, države članice NATO svoj odgovor moraju temeljiti na predanosti temeljnim vrijednostima demokratije, vladavine prava, slobode i poštovanja ljudskih prava.

On je ocijenio da je za ostajanje na tom putu važno potvrditi dugoročno ulaganje u odbranu i jačanje Saveza, i snaženje parlamentarne diplomatije, dok zakonodavne institucije aktivno ispunjavaju svoje uloge nosilaca demokratije i poretka utemeljenog na pravilima.

Stjepović je konstatovao da jedan od političkih prioriteta Crne Gore u okviru Saveza jeste zagovaranje evropske i euroatlantske perspektive za cijeli Zapadni Balkan, imajući u vidu strateški značaj našeg regiona za cijelu euroatlantsku zonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS