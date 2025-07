Realizacija projekta izmještanja Ćehotine po planu

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Projekat izmještanja korita rijeke Ćehotine ušao je u završnu fazu, a s obzirom na njegov značaja za cjelokupni elektroenergetski sistem, svi raspoloživi resursi angažovani su na njegovoj realizaciji, saopštio je izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja, Nemanja Laković.

„S obzirom na to da je ovaj projekat od vitalnog značaja za cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore, a rok za njegov završetak skraćen sa 18 na svega sedam mjeseci, svi raspoloživi i neophodni ljudski resursi su angažovani na njegovoj realizaciji“, kazao je Laković Pobjedi.

Za realizaciju projekta vrijednog 16 miliona EUR, bez uračunatog PDV-a, Tenderska komisija Rudnika uglja, u skladu sa tenderskim pravilima, izabrala je izvođača sa dugogodišnjim iskustvom u uređenju vodotoka – konzorcijum HSV preduzeće za hidrogradnju, niskogradnju i visokogradnju Vlasotince, Opticus ing Beograd i preduzeće za projektovanje, inženjering i izvođenje radova Kolubara Mionica.

Izvođač je u posao uveden 25. aprila.

Izmještanje rijeke Ćehotine je nužno zbog širenja rudokopa rudnika, jer front radova napreduje prema postojećem koritu, pa od projekta direktno zavisi dalji rad Rudnika uglja i Termoelektrane (TE) Pljevlja.

Vlade je u julu prošle godine taj posao proglasila projektom od javnog interesa. Projekat se realizuje u tri faze.

„Rudnik uglja je, prije i tokom tenderskih procedura za ovaj projekat, svojom mehanizacijom iskopao novo korito, dužine 2,3 hiljade metara, koje je duboko pet metara. Uklonjen je višak mase sa desne i lijeve strane obale, čime je obezbijeđena stabilna podloga za dalje građevinske radove. Takođe, u planiranom roku završeni su i bušačko-minerski radovi, te je obezbijeđeno da izvođač radova neometano završi svoj dio posla“, rekao je Laković.

On je dodao da se radovi na projektu realizuju prema dinamičkom planu, kao i da je do sada završeno skoro 18 odsto radova na kompletnom projektu.

„U prvoj fazi, od brane Durutovići do MHE izvođač je završio pripremne radove i počeli su armirano-betonskim radovima. U ovom djelu ugrađeno je 300 metara kubnih betona. U drugoj fazi na samoj trasi korita u dužini od 200 metara počelo je postavljanje geokompozita i geotekstila te pripreme za ugradnju geofolije. Kompletno korito rijeke biće obloženo betonskom oplatom, a zatim slijedi postavljanje geokompozita, geomembrane, kamenog nabačaja i na kraju geofolije. Na trećoj fazi projekta građevinske radove izvodi Rudnik. Završeno je oko 65 odsto armirano-betonskih radova i potpornih zidova na riječnom koritu“, saopštio je Laković.

On je kazao da projekat mora biti završen paralelno sa ekološkom rekonstrukcijom TE do kraja građevinske sezone ove godine.

„U cilju brže realizacije i obezbjeđivanja stabilnog rada elektroenergetskog sistema Crne Gore, radovi se izvode i u trećoj smjeni. Trenutno radimo i na dodatnom usklađivanju aktivnosti, s ciljem da, gdje god je to moguće, skratimo rokove izvođenja radova, pri čemu se neće praviti kompromisi u pogledu kvaliteta i standarda izvedenih radova“, naveo je Laković.

