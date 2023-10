Od ponedjeljka distribucija vakcina protiv sezonskog gripa

Podgorica, (MINA) – Vakcina protiv sezonskog gipa isporučena je danas Montefarmu, i od ponedjeljka će početi njena distribuciju javnim zdravstvenim ustanovama (JZU).

Iz Montefarma je saopšteno da je nabavljeno 22.635 doza četvorovalentne IfluvacTetra vakcine, u vrijednosti od skoro 123,6 hiljada EUR.

„Nakon uobičajene procedure kontrole isporuke i plana raspodjele broja doza Instituta za javno zdravlje, distribucija ka svim JZU u kojima se vrši imunizacija biće završena od ponedeljka do petka“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Montefarma, građani se od 23. oktobra mogu interesovati kod svojih izabranih ljekara gdje i kada mogu primiti vakcinu protiv sezonskog gripa.

