Šćekić: Neophodno ojačati nacionalne sisteme za rukovođenje hemikalijama

Podgorica, (MINA) – Uticaj hemikalija na zdravlje je sve veći i složeniji, i znanje nije uvijek dovoljno da opravda efikasne mjere zaštite, ocijenio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić dodajući da je neophodno situaciju preokrenuti kroz postavljanje operativnog nacionalnog sistema za rukovođenje hemikalijama.

Šćekić predvodi crnogorsku delegaciju na Ministarskoj konferenciji o životnoj sredini i zdravlju, koju u Budimpešti organizuje Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), u saradnji sa Ekonomskom komisijom za Evropu (UNECE) i Pogramom Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP).

Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da, pored Šćekića, na konferenciji učestvuju i državni sekretar Ministarstva zdravlja Vladimir Obradović i državna sekretarka u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Marina Krsmanović.

Kako su kazali, na konferenciji učestvuju i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Mirjana Đuranović i samostalna savjetnica u Direktoratu za javno zdravlje Željka Vulanović.

Šćekić se, na sesiji posvećenoj uticaju zagađenja na zdravlje ljudi, saglasio da je hemijska industrija okosnica globalne ekonomije i trgovine, ali i da je uticaj hemikalija na zdravlje sve veći i složeniji i da, kako je naveo, znanje nije uvijek dovoljno da opravda efikasne mjere zaštite.

„Neophodno je situaciju preokrenuti kroz postavljanje operativnog nacionalnog sistema za rukovođenje hemikalijama“, kazao je ministar Šćekić.

On je, ukazujući na složenost hemijske bezbjednosti, naglasio glavne elementa značajne za zaštitu zdravlja stanovništva, među kojima su zakonodavstvo i njegovo sprovođenje, primjena standarda i prikupljanje i dostupnost informacija.

Prema riječima Šćekića, Crna Gora je kao mala zemlja ograničena resursima za učešće u naučnim projektima.

„Zato se mora fokusirati na povećanje stručnosti kako bismo obezbijedili upotrebu znanja o hemikalijama i njihovom uticaju na zdravlje, mjerama smanjenja rizika i bezbjedonosnim alternativama“, poručio je Šćekić.

On je među elemente značajne za zaštitu stanovništva naveo i međusektorsku saradnju i koordinaciju, konsenzus između svih učesnika iz zdravstva, životne sredine, poljoprivrede, unutrašnjih poslova.

Šćekić je istakao da je prioritet Crne Gore uspostavljanje centra za otrove, što je, kako je dodao, mjerilo za zatvaranje tačke poglavlja 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama u pregovorima sa EU.

On je podsjetio učesnike skupa da je Crna Gora bila domaćin međunarodnog sastanka, uz podršku SZO, sa kojeg su dobijeni važni inputi za ministarsku konferenciju u Budimpešti.

Obradović je, na sesiji posvećenoj Protokolu o vodama, podsjetio učesnike da je Crna Gora postala članica tog Protokola 2020. godine i od ratifikacije radi na procesu usvajanja ciljeva i prikupljanju podataka koji će biti korišćeni za ispunjavanje obaveza iz Protokola.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Šćekić se na marginama ministarske konferencije susreo sa zamjenikom izvršnog sekretara UNECE Dmitri Marisinom.

Na sastanku je, kako se navodi, razgovarano o budućoj saradnji Crne Gore u okviru UNECE konvencija i programa za životnu sredinu, sa fokusom na Protokol o vodi.

