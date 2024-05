MPNI: Održati polumatursko veče, sankcionisati pojedince

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) sugerisalo je Osnovnoj školi (OŠ) “Vlado Milić” da polumatursko veče bude održano i poručilo da treba sankcionisati pojedince odgovorne za izazivanje požara.

Direktorica OŠ “Vlado Milić” Ivana Milić u ponedjeljak je rekla da je njenom odlukom učenicima u toj školi otkazano polumatursko veče nakon što je izbio požar prilikom proslave polumaturanata povodom završetka osnovnog obrazovanja.

“Uskraćivanje doživljaja polumaturske večeri jednoj generaciji, konkretno polumaturantima OŠ „Vlado Milić“, predstavlja kolektivno kažnjavanje kojim bi se, svim sadašnjiim i budućim učenicima, poslala pogrešna poruka”, smatraju u MNPI.

Iz tog Vladinog resora rekli su da krivica, kako u tom tako i u svakom drugom slučaju, mora biti pojedinačno utvrđena i adekvatno sankcionisana.

“S tim u vezi uputićemo školi sugestiju da polumatursko veče, za one učenike čija krivica nije utvrđena, bude organizovano kako je to bilo i planirano”, kazali su iz MPNI.

Oni su rekli da su u kratkom roku izradili projekat i obezbijedili sredstva za hitno saniranje posljedica požara u OŠ „Vlado Milić“.

“Nakon sprovođenja postupka javnih nabavki koji je u nadležnosti škole, pristupiće se radovima u što skorijem roku”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, po okončanju postupka utvrđivanja krivice pred nadležnim organima, MPNI će pokrenuti postupak nadoknade štete od roditelja, odnosno staratelja učenika za koje se utvrdi da su odgovorni za izazivanje požara.

“MPNI će istrajati u utvrđivanju odgovornosti i svih ostalih aktera u ovom događaju, o čemu će javnost biti informisana”, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su istakli da će istovremeno preduzimati mjere i raditi na zakonskim rješenjima u cilju prevencije i suzbijanja svih pojava koje, kako se navodi, jedan značajan i svečan trenutak, kao što je završetak škole, mogu pretvoriti u djelo izazivanja opšte opasnosti po život i zdravlje ljudi.

“MPNI ostaje posvećeno osnaživanju obrazovno-vaspitnih institucija, jednako važnom ostvarivanju obrazovne i vaspitne funkcije, te stvaranju sigurnog okruženja za svu djecu”, zaključuje se u saopštenju.

