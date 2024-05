Milatović: Dan nezavisnosti dodatan podstrek da svi zajedno radimo na demokratskom razvoju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović čestitao je Dan nezavisnosti čija vrijednosti, kako je rekao, predstavlja dodatan podstrek, da u vremenu koje dolazi, svi zajedno rade na demokratskom razvoju Crne Gore i punopravnom članstvu u evropskoj zajednici.

Milatović je rekao da je uvjeren da „smo 18 godina nakon obnove državne nezavisnosti, više nego ikada ranije, spremni i odlučni da razumijemo jedni druge i, ujedinjeni u ljubavi prema Crnoj Gori, nastavimo da gradimo društvo prosperiteta i jednakih šansi“.

„Važnost današnjeg dana predstavlja dodatan podstrek, da u vremenu koje dolazi, svi zajedno posvećeno radimo na demokratskom razvoju Crne Gore i punopravnom članstvu u evropskoj zajednici. Srećan Dan nezavisnosti“, napisao je Milatović na mreži X.

