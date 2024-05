Crna Gora i SAD pokrenuće pregovore o potpisivanju bilateralnog ugovora o ekstradiciji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) pokrenuće pregovore o potpisivanju bilateralnog ugovora o ekstradiciji, dogovoreno je danas na sastanku ministra pravde Andreja Milovića i pomoćnika zamjenika Vrhovnog državnog tužioca u Ministarstvu pravde SAD-u, Brusa Švarca.

Predloženo je i da američko Ministarstvo pravde obezbijedi permanentno prisustvo u Crnoj Gori, kako bi se postojeća odlična saradnja dalje unaprijedila u cilju postizanja još boljih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Tokom sastanka, kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva pravde, potvrđen je kontinuitet odlične saradnje između resornih ministarstava dvije zemlje.

Milović je zahvalio na dosadašnjoj podršci koju SAD pruža crnogorskom pravosuđu.

On je naglasio da je ta podrška od krucijalnog značaja ne samo za unapređenje crnogorskog pravosudnog sistema, već i za ispunjavanje evropske agende Crne Gore.

Kako se dodaje, obostrano je konstatovana neophodnost dalje podrške Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju, kako u proširenju njihovih kapaciteta, tako i u vezi što skorijeg preseljenja u nove prostorije u staroj zgradi Vlade.

“Milović i Švorc su izrazili snažno uvjerenje da će ti koraci dodatno osnažiti pravosudni sistem Crne Gore i unaprijediti borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kaže se u saopštenju.

