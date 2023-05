Narodni pokret Pravda za sve: Zagovaramo pravedan sistem bez korupcije i nepotizma

Podgorica, (MINA) – Narodni pokret “Pravda za sve!” zagovara pravedan sistem u kojem neće biti mjesta korupciji, nepotizmu i privilegijama za odabrane, kazali su iz tog Pokreta.

Kako je saopšteno iz Narodnog pokreta, njihov lider Vladimir Leposavić sa saradnicima predstavio je politički program građanima Andrijevice, Berana i Bijelog Polja.

““Pravda za sve!” će se zalagati za pravično suđenje, transparentnost i odgovornost u javnom sektoru, kako bi se osiguralo da svi građani imaju jednak pristup pravdi i poštovanju zakona”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je drugi ključni princip na kom se temelji politički program je domaćinska ekonomija.

Cilj je, kako je saopšteno, ojačati ekonomiju zemlje kroz podršku domaćim preduzetnicima, razvoj malih i srednjih preduzeća, te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja.

“Vjerujemo da će jačanje domaće privrede dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i povećanja životnog standarda građana”, kaže se u saopštenju.

Iz Pokreta su kazali da je jednakost šansi još jedan ključni aspekt njihovog političkog programa.

“Naš Pokret se zalaže za pravednu raspodjelu resursa i pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama za sve građane. Snažno podržavamo rodnu ravnopravnost, zaštitu prava manjina i promociju inkluzivnog društva u kom se svaka osoba može ostvariti svoje potencijale”, navodi se u saopštenju.

Iz Pokreta su kazali da posjeta Andrijevici, Beranama i Bijelom Polju predstavlja početak njihove šire kampanje kojom zastupnici građana žele da dopru do što većeg broja građana kako bi se što bolje čuo glas običnog čovjeka.

“Kroz dijalog sa ljudima, Pokret nastoji ponuditi adekvatna rješenja koja će poboljšati svakodnevicu ljudi u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz Pokreta su kazali da iskreno i odlučno namjeravaju da spriječe raseljavanje sjevera Crne Gore i vrate stari sjaj i nadu u bolju budućnost građanima Andrijevice, Berana i Bijelog Polja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS