Mujović: Vlada ne planira prodaju EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada ne planira da proda Elektroprivredu Crne Gore (EPCG), kazao je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović.

On je, komentarišući navode bivšeg premijera Dritana Abazovića da je prodaja EPCG plan aktuelnog predsjednika Vlade Milojka Spajića, rekao da je to apsolutna neistina.

Mujović je, gostujući u emisiji “Na kraju dana” – na televiziji E, kazao da je EPCG porodično blago Crne Gore i da ne bi bio dio Vlade koja bi na početku mandata to blago prodala.

“Premijer je istakao da EPCG, kao vrlo potentna kompanija – u smislu mogućnosti ostvarivanja profita, ima način da izda svoje obveznice i da na taj način dođe do kredita po najpovoljnijim mogućim uslovima – koje će kasnije iskoristiti za neke nove investicije. I to je nešto što i ja podržavam”, kazao je Mujović.

On je rekao da ne bi smatrao tragičnim prodaju dijela paketa.

“Prodaja EPCG, nikako i nipošto, ali – ovo Vam sad pričam ne kao ministar nego kao neko ko je profesor na Eleketro-tehničkom fakultetu, ne bih bio protiv toga da neki kredibilni partner, neka izuzetno dobra i respektabilna kompanija koja se bavi proizvodnjom električne energije, uđe i da dobije nekih 10,20 odsto, pretpostavimo, vlasništva – da uđe u upravljačku strukturu EPCG”, rekao je Mujović.

On je rekao da takav stav ima dijelom i zbog toga što je, kako je rekao, EPCG moneta za potkusurivanje i način kako političari i vlast traže način i prostor da kupe glasove i povećaju kapacitete glasačkog tijela.

Mujović je poručio da se tome ekstremno protivi.

“Ovo pričam kao neko iz struke, prodaju nekog dijela paketa ne bih smatrao tragičnim. Naprotiv, sa mog aspekta – bilo bi čak i poželjno. Ovo apsolutno ne prejudiciram nego prosto želim objasniti da se na takve stvari ne smije gledati sa nekim podozrenjem ili negativno”, kazao je Mujović.

On je rekao da je EPCG prepoznata kao solventan partner koji se može zadužiti i pod povoljnim uslovima.

“I na taj način ulagati u izgradnju nekih novih infrastrukturnih objekata – za korist građana”, naveo je Mujović.

