Ministarstvo odbrane odbacilo navode o upotrebi zvučnog topa na protestu

Beograd, (MINA) – Ministarstvo odbrane Srbije odbacilo je navode u upotrebi zvučnog topa tokom jučerašnjeg protesta u Beogradu.

“Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nijesu koristili i ne koriste zvučni top, kao ni druga sredstva koja nijesu predviđena zakonom”, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima.

Studenti u blokadi optužili su vlast za upotrebu zvučnog topa tokom petnaestoominutne tišine zbog 15 poginulih u Novom Sadu, što je Ministarstvo unutrašnjih poslova negiralo.

Navode o upotrebi zvučnog topa negirao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u svom obraćanju javnosti rekao da su “sramotne” tvrdnje da je korišćen zvučni top.

Na video snimcima, objavljenim na društvenim mrežama, vide se okupljeni građani u Ulici Kralja Milana, nedaleko od Trga Slavija, tokom odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koji su se, nakon što se začula buka, masovno pomjerili u stranu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS