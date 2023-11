Mandić: Težnja da Crna Gora uđe u EU tokom mandata aktuelnog skupštinskog saziva

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori postoji apsolutna saglasnost svih činilaca društva da je prioritet punopravno članstvo države u Evropskoj uniji (EU), rekao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić dodajući da je težnja da se to dogodi tokom mandata aktuelnog skupštinskog saziva.

Mandić je to kazao na obilježavanju 117 godina od uspostavljanja parlamentarizma u državi, kada je 31. oktobra 1906. godine, konstituisana prva narodna Skupština.

On je rekao da je tada Crna Gora započela novu eru u kojoj se polako, ali sigurno, moć odlučivanja, kao i sama vlast prenosila u ruke građana.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je naglasio da se odrednica „sudbonosnog, ne manje, može vezati i za 30. avgust 2020. godine, kada je po prvi put, mirnim i demokratskim putem, došlo do promjene vlasti u državi“.

Time je, kako je dodao, zaokružena ideja započeta prije 117 godina.

Mandić je rekao da se u Skupštini odvijaju ključni procesi koji definišu svakodnevicu građana, donose se odluke koje utiču na život svih.

„I upravo zbog toga, ovaj dom mora biti mjesto gdje će se ukrstiti argumenti i činjenice, a ne napadi i uvrede. Vrijeme gdje su takve stvari bile normalne treba da ostane iza nas i ovaj narodni dom mora postati pravi dom naroda“, kazao je Mandić.

On je rekao da nikada Skupština neće biti mjesto gdje se samo broje ruke ili zelena svjetla na ekranu, već ravnopravna grana vlasti, koja je tu da služi narodu Crne Gore.

„Tamo gdje postoji jak i nezavisan parlament, ne postoji autokratija. Tamo gdje parlament zasijeda u duhu dijaloga i tolerancije, nema straha da će bilo ko prisvojiti moć mimo ustavnih vrlina i načela duha zakona“, kazao je Mandić.

Prema njegovim riječima, unapređenje rada parlamenta je konstantan proces koji mora pratiti trendove u svijetu.

Mandić je, kako se dodaje, naglasio da će kao predsjednik Skupštine dati apsolutni doprinos da se kvalitet rada u parlamentu konstantno poboljšava.

„Takođe ću biti neko ko će se snažno zalagati da budućim djelovanjem, zajedno sa svim poslanicima u Skupštini, radim na objedinjavaju i mirenju svih nivoa našeg društva“, kazao je Mandić.

Mandić je istakao da postoji apsolutna saglasnost svih činilaca društva da je prioritet punopravno članstvo Crne Gore u EU.

On je kazao da je težnja da se taj važan cilj realizuje u najskorije vrijeme, upravo tokom trajanja mandata aktuelnog skupštinskog saziva.

„Kako bismo to postigli, moraćemo naporno da radimo. Ispred nas su velike reforme u ključnim segmentima našeg društva. Vodimo se idejom da postignemo evropski standard, a neka nam pristupanje zajednici razvijenih evropskih zemalja bude kruna tog standarda“, rekao je Mandić.

