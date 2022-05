Krivokapić: Vlada opredijeljena da istraje u reformama

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada čvrsto je opredijeljena da istraje u reformama, kako bi Crna Gora u što kraćem roku postala naredna članica Evropske unije (EU), kazao je ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić.

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova su kazali da je Krivokapić održao govor na 132. sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope koja se održava u Torinu.

“Naš boravak u ovoj palati, naše princeze a italijanske kraljice, još je jedan dokaz kako je Evropa vjekovima dijelila kulturu čak i kada nije dijelila iste političke vrijednosti”, rekao je Krivokapić.

On je dodao da Evropa nikad politički nije bila bliža, a njene države više međuzavisne, dodajući da isti izazovi i agresije, sada moraju naći dodatne odgovore.

“Za zaštitu bazičnih vrijednosti naše organizacije: demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, biće nam potrebne nove institucije koje će na te izazove reagovati pravovremeno i pravedno”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da je potrebna strategija odvraćanja od agresije kredibilnim mjerama kažnjavanja autokrata koji, na Balkanu u Rusiji i drugdje, nasilno ruše međunarodni poredak i mijenjaju granice.

Prema riječima Krivokapića, Evropa je najstarija demokratska zajednica na svijetu i kao takva mora biti spremna da odmah odgovori na napade na ključne principe međunarodnog poretka.

“Slike iz Buče su tragično ponavljanje Srebrenice. Naša je obaveza da kreiramo snažnu viziju koja će imati odgovore za današnje, ali i buduće izazove, a takvu viziju ne mogu kreirati tehnokrate već liderstvo, i zato snažno podržavamo sazivanje samita šefova država ili vlada članica Savjeta Evrope”, rekao je Krivokapić.

Kako se navodi u saopštenju, Krivokapić je, tokom razgovora sa generalnom sekretarkom Savjeta Evrope Marijom Pejčinović Burić, kazao da ljudi sa prostora Zapadnog Balkana slike iz Ukrajine doživljavaju kao tragično ponovljeni scenario koji su preživjeli devedesetih godina.

“To nas dodatno obavezuje da prenesemo poruku da ovog puta odgovor na agresiju mora biti beskompromisniji, brži i snažniji u cilju ostvarenja dugotrajne stabilnosti i prosperiteta evropskog kontinenta”, rekao je Krivokapić.

Kako se kaže u saopštenju, Krivokapić je na marginama skupa imao i odvojene bilateralne susrete sa šefovima diplomatija Mađarske i Estonije Peterom Sijartom i Evom Marijom Limets.

On je, kako se navodi,zahvalio je Sijartu na kontinuiranoj političkoj i ekspertskoj podršci koju Mađarska pruža Crnoj Gori u procesu evropske integracije.

“Nova crnogorska Vlada čvrsto je opredijeljena da istraje u reformskim aktivnostima, kako bi Crna Gora u što kraćem roku postala prva naredna članica EU”, kazao je Krivokapić.

Iz Ministarstva su naveli da je na sastanku Krivokapića i Limets, istaknuto kako Crna Gora i Estonija u kontinutetu unaprijeđuju svoje odnose, kao i da postoji zajednički interes za njihovo dalje obogaćivanje u narednom periodu.

“Krivokapić ukazao je na odličnu saradnju koju dvije države imaju u okviru NATO-a i dodao da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena savezništvu u okviru Alijanse, kao i ubrzanju evropskih integracija”, rekli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS