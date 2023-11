Krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić podnijeli su krivičnu prijavu protiv Lj.Đ. (36) zbog sumnje da je ugrozio sigurnost M.V, saopštili su iz Uprave policije.

Oni su rekli da je policija Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijela krivičnu prijavu protiv Lj.Đ. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 Krivičnog zakonika.

Policija je postupajući po prijavi odgovornog lica na poslovima zaštite u Elektroprivredi Nikšić I.Č, da je u četvrtak u prostorijama privrednog društva EPCG Željezara Nikšić prilikom održavanja sastanka menadžmenta i radnika, Lj.Đ. uputio uvredljive riječi prijeteće sadržine M.Đ, preduzela aktivnosti na rasvjetljavanju tog događaja.

Navodi se da su nakon toga, i nakon izjave za medije M.V, da je ostavku na funkciju predsjednika u Odboru direktora EPCG-Željezara Nikšić, podnio nakon nemilih scena i događaja na zboru sa radnicima, policijski službenici samoincijativno formirali predmet.

Kako se dodaje, policijski službenici su preduzeli mjere na rasvjetljavanju tih navoda, što je u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, rezultiralo izjašnjenjem nadležnog tužioca da u radnjama Lj.Đ. učinjenih prema M.V. ima elemenaka krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 Krivičnog zakonika.

„Takođe, kako se nadležni tužilac izjasnio da u radnjama Lj.Đ, učinjenih prema M.Đ. nema elemenata krivičnog djela, protiv njega će biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz članova sedam i osam Zakona o javnom redu i miru“, kaže se u saopštenju.

