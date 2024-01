Krapović: Posebno raduju rezultati žena iz redova VCG

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore (VCG) nastaviće da ulažu u obrazovanje i usavršavanje vojnih kadrova, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović, dodajući da se raduje kada izuzetne rezultate postižu žene u VCG.

VCG

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da se Krapović sastao sa zamjenicom komandira 1. Podcentra u Centru za obuku u Danilovgradu, potporučnicom Dijanom Grdinić, povodom izuzetnih rezultata koje je postigla na oficirskom kursu u Ujedinjenom kraljevstvu (UK).

“Svi moramo biti ponosni kada pripadnici i pripadnice naše Vojske, koja je mali sistem, čine da ona bude prepoznata i cijenjena i u stručnim krugovima u inostranstvu”, kazao je Krapović.

On je, čestitajući Grdinić, kazao da će Ministarstvo odbrane i VCG nastaviti da ulažu u obrazovanje i usavršavanje vojnih kadrova.

Kako se navodi u saopštenju, Krapović je rekao da ga posebno raduje kada izuzetne rezultate postižu žene u VCG.

“Izuzetno sam ponosan kada se pripadnici VCG ili naši kadeti, tokom kurseva ili studija na inostranim vojnim akademijama ističu radom, zalaganjem i rezultatima”, kazao je Krapović.

Grdinić je istakla da joj to priznanje mnogo znači kao podsticaj za dalji profesionalni razvoj i napredovanje.

Iz Ministarstva su objasnili da je Grdinić učestvovala na oficirskom kursu, koji je trajao 44 sedmice, na prestižnoj britanskoj Kraljevskoj vojnoj akademiji Sendharst u Kamberliju.

Kako se navodi, ona se toliko istakla da je dobila priznanje kao strani polaznik sa najvećim progresom.

„Grdinić nosi uniformu VCG tek tri godine, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjeru bezbjednost i kriminalistika”, objasnili su iz Ministarstva.

Oficirski kurs na vojnoj akademiji Sendharst, koja ima tradiciju dužu od dva vijeka, obuhvata teorijska i praktična vojna znanja.

„Od navigacije, vatrene i obuke u korišćenju uređaja za veze, do znanja iz oblasti procesa donošenja odluka i komandovanja”, objasnili su iz Ministarstva, dodajući da se na kursu izučavaju i pravo oružanih sukoba i međunarodni odnosi.

Kako se navodi, dio obuke vezan je za teren po scenarijima simuliranih situacija, koji uključuju i marševe od 70 km pod punom borbenom opremom.

“Kruna kursa je velika vježba koja se održava u Njemačkoj, na kojoj se testiraju stečena znanja”, saopštili su iz Ministarstva.

