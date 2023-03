Kovač: Kvona traže Koreja i SAD

Podgorica, (MINA) – Izručenje korejskog državljanina Do Kvona zatražili su Koreja i Sjedinjene Američke Države (SAD), kazao je ministar pravde Marko Kovač.

Kovač je, na konferenciji za novinare, rekao da su Kvon i Hon Čand Jun uhapšeni na aerodromu u Golubovcima dok su pokušavali da pređu granicu sa, kako se sumnja, falsifikovanim pasošima.

“Nakon toga Osnovno državno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj za krivično djelo falsifikovanje isprave. Obojici državljana nakon tužilačkog pritvora do 72 sata, određen je pritvor do 30 dana”, naveo je Kovač.

Kovač je rekao da je održan sastanak sa diplomatskim predstavnicima Koreje nakon koga je ta država podnijela molbu za izručenje Kvona i Hon Čand Juna.

Kovač je objasnio da se na osnovu međunarodne potjernice protiv okrivljenih može voditi ekstardicioni postupak.

On je rekao da će se u slučaju postojanja više zahtjeva za izručenje, prilikom odlučivanja uzeti u obzir težina krivičnog djela, mjesto izvršenja, redodsljed za primanje zahtjeva, ali i brojne druge okolnosti.

“Ministarstvo pravde garantuje da će državljanima Koreje biti obezbijeđeno poštovanje svih prava koje ih sljeduje u skladu sa zakonom u Crnoj Gori i potvrđenim međunarodnim ugovorima”, dodao je Kovač.

Odgovarajući na pitanje da li je pasoš Kvona koji je izdala Kostarika falsifikat, Kovač je rekao da postoji osnovana sumnja i da će to utvrditi nadležni sud u Podgorici.

Upitan o tome koja zemlja ima prednost da im budu izručen državljanin, Kovač je rekao da sad ne bi to prejudicirao.

“Vijeće će sve okolnosti uzeti u obzir i donijeti odluku. Ne bih prejudicirao zemlju. Zasad su dvije izrazile zahtjev za izručenje, vidjećemo da li će još neka biti. U saznanju smo da je pokrenut krivični postupak i u Singapuru”, kazao je Kovač.

Kovač je, odgovarajući na pitanje kada je Kvon ušao u Crnu Goru, ko mu je pomogao, rekao da se radi o operativnim podacima koje zasad Ministarstvo pravde nema.

“Ono što mi imamo su zvanična dokumenta i mi postupamo po njima. Moguće da će ova pitanja biti tretirana pred Osnovnom sudom tokom vođenja postupka”, kazao je Kovač.

Odogvarajući na pitanje da li su institucije ispitivale koje su konekcije korejskih državljana sa Crnom Gorom, otkud privatni avion, Kovač je kazao da zasad ono što Ministarstvo ima jeste postojanje osnovane sumnje za falsifikovanje putne isprave i molbu za izručenje od Koreje.

“Da li će se u toku postupka utvrditi elementi bića drugog krivičnom djela, ostavljamo daljem toku događaja. Pozivamo nadležne organe da sve činjenice bitne za donošenje odgovarajućih odluka utvrde i da imaju adekvatan odnos prema svima”, rekao je Kovač.

Govoreći da li je imao kontakt sa predstavnicima SAD-a kao i sa pravosudnim institucijama Srbije, Kovač je naveo da su SAD diplomatskim putem tražile izručenje Kvona.

“Nijesam imao kontakt sa predstavnicima ambasade, što ne znači da ih neću imati u skorom periodu. Sa pravosudnim institucijama Srbije nijesmo imali kontakt”, kazao je Kovač.

