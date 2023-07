Konstitutivna sjednica Skupštine 27. jula

Podgorica, (MINA) – Konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će biti izabran novi saziv parlamenta biće održana 27. jula, saopšteno je iz kabineta predsjednice parlamenta Danijele Đurović.

Iz kabineta Đurović su podsjetili da predsjednik Skupštine iz ranijeg saziva, shodno propisima, saziva prvu konstitutivnu sjednicu novoizabranog sastava parlamenta.

“Nakon širokih konsultacija Đurović sa nosiocima svih izbornih lista koje su ušle u parlament, najstarijim i najmlađim poslanikom koji će predsjedavati sjednicom, kao i predsjednikom Crne Gore, usaglašeno je da je najprihvatljiviji datum za održavanje sjednice 27. jul“, navodi se u saopštenju.

Podsjeća se da su konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora, održanih 11. juna, objavljeni u Službenom listu Crne Gore 15. jula, nakon čega je Državna izborna komisija dostavila Skupštini izvještaj o rezultatima izbora.

Đurović je, kako je saopšteno iz njenog kabineta, čestitala novim poslanicima, navodeći da očekuje da će 28. saziv Skupštine nastaviti sa ozbiljnim i odgovornim radom, na korist građana.

„A posebno na ispunjavanju neophodnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, te na taj način doprinijeti ostvarivanju suštinske uloge parlamenta“, dodaje se u saopštenju.

Na dnevnom redu sjednice je izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine i izbor predsjednika i članova Administrativnog odbora.

U novom sazivu Skupštine lista Pokreta Evropa sad imaće 24 poslanika, a koalicija Zajedno, okupljena oko Demokratske partije socijalista 21.

Koalicija Za budućnost Crne Gore imaće 13 poslanika, Lista Hrabro se broji 11, Bošnjačka stranka šest.

Po dva poslanika imaće koalicija Socijalističke narodne partije i Demosa i Albanski forum.

Hrvatska građanska inicijativa i Albanska alijansa imaće po jednog poslanika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS