Knežević: Čestitke Demokratama i URA-i što su zaustavili DPS na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević čestitao je Građanskom pokretu URA i Demokratama što su, kako je naveo, bratskim snagama danas na Cetinju zaustavili Demokratsku partiju socijalista da preuzme Prijestonicu.

On je poručio da je sad “obaveza da se dogovorimo na državnom nivou još veća”.

“Narod nas gleda”, naveo je Knežević u objavi na Tviteru /Twitter/.

