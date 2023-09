Još nije utvrđeno šta nedostaje iz depoa Višeg suda

Podgorica, (MINA) – U Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici počela su saslušanja osoba koje mogu imati saznanja o obijanju depoa podgoričkog Višeg suda, saopštio je rukovodilac ODT-a Duško Milanović, dodajući da još nije utvrđeno šta tačno nedostaje iz depoa.

Milanović je rekao da je ODT, povodom obijanja depoa Višeg suda, obavilo uviđaj, pri čemu su izuzeti video nadzori i tragovi sa lica mjesta koji su upućeni na odgovarajuća vještačenja.

Kako je kazao, dežurni državni tužilac je ovlašćenim policijskim službenicima dao obavezujuće naloge u cilju prikupljanja svih tragova koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku.

“Do sada nije utvrđeno šta tačno nedostaje iz depoa Višeg suda i iz kojih predmeta, dok se ne završi popis stvari koje su deponovane”, naveo je Milanović u saopštenju.

On je dodao da se, radi zaštite interesa postupka, ODT neće javno oglašavati do prikupljanja releventih dokaza povodom predmetnog slučaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS