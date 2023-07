Izvršena počasna paljba povodom Dana državnosti

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) izvršila je počasnu paljbu povodom Dana držvnosti – 13. jula, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

Kako se navodi, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović donio je naredbu da se povodom Dana državnosti izvrši počasna artiljerijska paljba u Podgorici.

Počasnu paljbu, kako se dodaje, sa deset plotuna iz šest artiljerijskih oruđa izvršila je VCG.

