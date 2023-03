Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK), u saradnji sa ekspertima Savjeta Evrope (SE), izradiće metodologiju za dubinsku provjeru imovine javnih funkcionera, najavila je direktorica ASK-a Jelena Perović.

Kako je saopšteno iz Agencije, Perović je učestvovala na forumu „Antikorupcijska politika kao garancija za nacionalnu bezbjednost, stabilnost i suverenitet“, u Bugarskoj.

Iz ASK-a su rekli da je Perović, ispoljavajući posvećenost međunarodnoj saradnji i institucionalnom razvoju, učestvovala na panel diskusiji „Implementacija i procjena antikorupcijskih politika.

Navodi se da su događaj, koji je otvorio predsjednik Bugarske Rumen Radev, organizovali Ministarstvo pravde Bugarske, Centar za proučavanje demokratije i Bazelski institut za upravljanje.

Kako su naveli organizatori, forum je okupio antikorupcijske lidere iz Jugoistočne Evrope i Crnomorske oblasti u cilju razmjene iskustava i praksi.

Perović je učesnike događaja upoznala sa dobrim praksama i metodologijama koje primijenjuje Agencija, a koje, kako je dodala, osiguravaju neselektivnost u djelovanju, podupiru samostalnost i nezavisnost institucije.

„Iza nas je najbolja godina od osnivanja Agencije, u kojoj su naši rezultati prepoznati i od međunarodnih partnera, u prvom redu Evropske komisije i GRECO-a, od kojih smo dobili pohvale za učinak u prevenciji korupcije“, kazala je Perović.

Prema njenim riječima, u ASK-u su ponosni na rezultate, ali i svjesni da postoji prostor za dalji napredak, za dodatno poboljšanje efikasnosti i efektnosti.

“Zbog toga ćemo u narednom periodu, u saradnji sa ekspertima SE, izraditi metodologiju za dubinsku provjeru imovine javnih funkcionera, kako bismo stvorili učinkovit mehanizam koji bi, pored ostalog, uključio i provjeru članova zajedničkog domaćinstva i povezanih lica sa javnim funkcionerom”, kazala je Perović.

Ona je kazala da još jedna novina planirana za ovu godinu jeste povezivanje Agencije sa sistemom crnogorske elektronske javne nabavke u dijelu sukoba interesa i kontrole podataka koje dostavljaju politički subjekti.

Nakon boravka u Sofiji, Perović će, kako su kazali iz ASK-a, posjetiti Skoplje, u kome će u četvrtak, na poziv zamjenice premijera Sjeverne Makedonije Slavice Grkovski, učestvovati na osnivačkom sastanku Foruma Jugoistočne Evrope za dobru upravu i antikorupcijske liderke.

