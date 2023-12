Iskoristiti povoljnost aktuelnog momenta povodom proširenja EU

Podgorica, (MINA) – Povoljnost aktuelnog momenta na nivou Evropske unije (EU), kada je riječ o podršci politici proširenja, treba iskoristiti kroz jedinstvene stavove Skupštine i Vlade oko ključnih interesa i spremnosti za ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

To je saopšteno na konsultativnoj sjednici Odbora za evropske integracije kojoj su prisustvovali resorna ministarka Maida Gorčević i državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova (MEP), Bojan Božović.

Iz Skupštine su rekli da su članovi Odbora upoznati sa trenutnom dinamikom pregovaračkog procesa Crne Gore i EU, a posebno u kontekstu ciljeva u radu MEP i rekonstrukcije pregovaračke strukture.

Gorčević je informisala članove Odbora o strukturnim i organizacionim promjenama u Ministarstvu i predstavila novu pregovaračku strukturu.

Ona je rekla da očekuje da će na jednoj od narednih sjednica Vlade biti imenovan glavni pregovarač, a nakon toga kompletiran pregovarački tim i imenovani šefovi pregovaračkih radnih grupa.

Gorčević je kazala da će nedavno usvojen izvještaj Evropske komisije, sa ocjenama i preporukama za dalji tok pregovora, služiti kao mapa puta Ministarstvu za narednu godinu.

Na sjednici je, kako se dodaje, pohvaljen doprinos Skupštine, oličen u konkretnim odlukama koje se tiču ratifikacije sporazuma u okviru Berlinskog procesa, kao i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, što predstavlja svojevrstan prilog ubrzanju pregovora u ključnim poglavljima 23 i 24.

Navodi se da su se tokom konsultativnog saslušanja Gorčević, članovi Odbora dali konstruktivan doprinos raspravi, posebno se zanimajući za novine koje je aktuelno Ministarstvo uvelo u poređenju sa prethodnom praksom, fokus Ministarstva u kontekstu spremnosti za privremeno zatvaranje poglavlja, imenovanje glavnog pregovarača.

Kako se dodaje, bilo je pitanja i o ulozi lokalnih samouprava u procesu pristupanja, i jačanju administrativnih kapaciteta, prije svega u oblasti programa pretpristupne pomoći.

Iz Skupštine su kazali da je na sjednici Odbora konstatovano da je učinjeno dosta na planu unutrašnje konsolidacije u smislu uspostavljanja institucionalnog okvira, uz očekivanje da će se efikasnost pregovaračke strukture potvrditi i u praksi.

Članovi Odbora su, kako se navodi, pohvalili inkluzivan pristup izvršnih struktura u nastavku pregovora, ističući da se sveobuhvatni proces evropskih integracija tiče različitih društvenih i političkih subjekata.

Članovi Odbora rekli su i da je važno voditi računa o administrativnim kapacitetima, koje treba ne samo unaprijediti, nego i sačuvati i dodatno motivisati, kako bi se osigurala institucionalna memorija koja je za proces evropskih integracija od presudnog značaja.

“Učesnici sjednice saglasni su da povoljnost aktuelnog momenta na nivou Unije, kada je riječ o podršci politici proširenja, treba iskoristiti u najboljoj mogućoj mjeri, kroz jedinstvene stavove Skupštine i Vlade oko ključnih interesa i spremnosti za ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na današnjoj sjednici za zamjenika predsjednika Odbora izabran poslanik Jovan Subotić i dogovorene delegacije za učešće u međunarodnim aktivnostima početkom naredne godine.

