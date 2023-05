Građani Turske biraju predsjednika i parlament

Istanbul, (MINA) – U Turskoj se danas održavaju predsjednički i parlamentarni izbori, na kojima pravo glasa ima više od 64 miliona građana.

Građani biraju između tri predsjednička kandidata, 24 političke stranke i 151 nezavisnog kandidata za parlament, prenosi Anadolija.

Aktuelni predsjednik Redžep Tajip Erdogan, Kemal Kiličdaroglu i Sinan Ogan, prema redosljedu na glasačkom listiću, kandidati su za predsjednika Turske.

Četvrti kandidat Muharem Ince, ranije je povukao kandidaturu.

Glavni protivnik Erdogana je vođa Republikanske narodne stranke i kandidat koalicije koja okuplja šest opozicionih stranka Kiličdaroglu, kojem ankete daju tijesnu prednost, prenosi Al Džazira.

