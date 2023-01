Evropska i euroatlantska integracija jedini dobar izbor za region

Podgorica, (MINA) – Stabilnost Zapadnog Balkana zajednički je interes, a evropska i euroatlantska integracija regiona jedini dobar izbor, poručeno je u razgovoru predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa albanskim kolegom Bajramom Begajem.

Đukanović je kazao da je u telefonskom razgovoru sa Begajem razmijenio mišljenja o otvorenim pitanjima u regionu, njegovoj evropskoj i euroatlantskoj perspektivi i daljem razvoju odnosa dvije susjedne države.

“Puna saglasnost da je stabilnost Zapadnog Balkana zajednički interes i da je nakon podsticaja iz Brisela, fokus na neophodnom iskoraku zemalja na unutrašnjem planu i njihovoj jasnoj evropskoj orjentaciji”, navodi se u Tviter/Twitter/ objavi Đukanovića.

Kako je dodao, region ima samo jedan dobar izbor, a to je evropska i euroatlantska integracija.

“I u narednom periodu kroz dinamičan dijalog, zajedno ćemo raditi na pitanjima važnim za stabilnost i prosperitet dvije državi i regiona u cjelini”, rekao je Đukanović.

