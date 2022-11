Eraković: Pozvaćemo građane na veliki protest

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvaće građana na veliki protest zbog uništavanja budućnosti države, poručio je poslanik te stranke Jevto Eraković.

On je na Tviter nalogu napisao da građani Crne Gore neće ćutke gledati kako anticrnogorska koalicija uništava budućnost zemlje.

“Nećemo im dozvoliti. DPS će zajedno sa svima kojima je demokratska, građanska proevropska Crna Gora u srcu, vrlo brzo pozvati građane da im to poručimo sa velikog protestnog skupa u Podgorici”, kazao je Eraković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS