Efikasniji odgovor na buduće prijetnje javnom zdravlju u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Javni zdravstveni operativni centar za vanredne situacije (PHEOC), koji se gradi u okviru Instituta za javno zdravlje (IJZ) u Podgorici, doprinijeće boljoj koordinaciji, pripremi i oporavku od javno-zdravstvenih kriznih situacija.

To je poručeno sa prvog sastanka Nadzornog komiteta Projekta koji će pružiti podršku u uspostavljanju tog centra, a koji uz finansijsku podršku Evopske unije (EU) implementira Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Podgorici.

Taj zdravstveni centar, kako je saopšteno, uključivaće i koordinaciju odgovora na prijetnje javnom zdravlju, stvaranje zdravijeg okruženja i uspostavljanje baza podataka neophodnih za pravovremeno djelovanje.

Iz SZO su kazali da će Operativni centar osigurati optimalan i efikasan rad osoblja, upotrebu objekata i resursa.

Kako su naveli, u periodu kovid pandemije Crna Gora se suočila sa ozbiljnim nedostacima koji su ukazali na neophodnost postojanja ovakvog Operativnog centra koji će upravljati vanrednim situacijama u zdravstvu.

„Tako da će ovaj Projekat doprinijeti uspostavljanju institucionalnih, tehničkih i regulatornih kapaciteta koji su neophodni za operacionalizaciju budućeg Operativnog centra, što će omogućiti efikasnu koordinaciju i upravljanje resursima u zdravstvu tokom vanrednih situacija“, naveli su iz SZO.

Oni su istakli da informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) igraju ključnu ulogu u koordinaciji brzog odgovora na krizne situacije, budući da tehnologija poboljšava razmjenu informacija, raspodjelu resursa, komunikaciju i saradnju između nadležnih službi.

Iz SZO su naveli da će se tim projektom vršiti procjena, nabavka i operacionalizacija odgovarajuće informatičke infrastrukture, što će omogućiti pravovremeno donošenja odluka tokom kriznih situacija.

„Planirani su programi edukacije i treninzi osoblja u oblasti javnog zdravlja, u cilju sticanja znanja, vještina i sposobnosti za kvalitetan odgovor na krizne situacije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sastanku Nadzornog komiteta prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori, predstavnici Kancelarije SZO i crnogorskog zdravstvenog sektora.

Zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Liselote Isakson kazala je da je pandemija COVID-19 jasno pokazala da su Crnoj Gori potrebna ulaganja u zdravstveni sistem, kako bi bila bolje pripremljena za odgovor na hitne zdravstvene situacije.

„Zbog toga je EU odlučila da finansira izgradnju i opremanje Javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije“, rekla je Isakson.

Ona je navela da je paralelno sa tim EU izdvojila i oko milion EUR podrške za Projekat za pomoć pri operacionalizaciji Operativnog centra za hitne slučajeve.

„Očekujemo da će naša podrška ojačati otpornosti crnogorskog zdravstvenog sektora i zaštiti živote crnogorskih građana u budućnosti“, dodala je Isakson.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Obradović zahvalio je EU i SZO na podršci za uspostavljanje Centra i jačanje kapaciteta za pripremljenost i odgovor na buduće zdravstvene krize.

On je saopštio da radovi na izgradnji Centra koje finansira EU u vrijednosti od oko dva miliona EUR idu planiranom dinamikom.

„Očekujem da će uz ekspertsku podršku SZO biti razvijene sve potrebne standardne operativne procedure, ojačani kadrovski kapaciteti i uspostavljen informacioni sistem koji će omogućiti efikasnu mobilizaciju i odgovor zdravstva u slučaju budućih kriza“, poručio je Obradović.

Šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović kazala je da je zadovoljsna uspješnim partnerstvom SZO i EU u cilju jačanja zdravstvenog sistema u Crnoj Gori.

Kako je rekla, investiraju u jačanje kapaciteta za koordinaciju resursa u zdravstvu i efikasnu komunikaciju u slučaju nastanka vanrednih zdravstvenih situacija.

„Posvećenost Crne Gore projektu potvrđuje da je pouzdan međunarodni partner koji poštuje obaveze, što je presudno značajno za realizaciju preuzetih obaveza iz ratifikovanog sporazuma o Međunarodnom zdravstvenom pravilniku, a sve c ciljem jačanja kapaciteta za pripremljenost i odgovor na javno-zdravstvene krize“, rekla je Brajović.

Kako je kazala, bez sigurne Crne Gore i Balkana nema sigurne EU.

U saopštenju se navodi da se očekuje se da će Operativni centar početi sa radom tokom 2026. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS