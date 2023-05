Đurović: Crna Gora je svim srcem uz bratsku Srbiju

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović uputila je saučešće porodicama žrtava tragedije koja se sinoć desila u Mladenovcu i poručila da je Crna Gora svim srcem uz bratsku Srbiju.

Đurović je povrijeđenima poželjela brz i uspješan oporavak i da što prije prebrode taj užasan događaj.

“Izražavam najdublje saučešće porodicama žrtava koje su stradale u nezamislivoj tragediji, koja se sinoć desila u Mladenovcu. Crna Gora je svim srcem uz bratsku Srbiju”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Srpska policija uhapsila je U.B. (21) osumnjičenog da je sinoć, u okolini Mladenovca, ubio osam i ranio 14 osoba.

