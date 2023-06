Dukić: Kultura mora biti oslobođena od političkog uticaja

Podgorica, (MINA) – Kultura u Crnoj Gori mora biti sistemski oslobođena uticaja partijske politike, kako bi se prestalo sa njenom zloupotrebom u političke svrhe, ocijenili su iz Pokreta Preokret.

Kandidatkinja za poslanicu Preokreta Svetlana Dukić kazala je da na čelu javnih ustanova kulture moraju biti nezavisni i afirmisani stručnjaci, izabrani na transparentnim javnim konkursima i na osnovu kompetencija, vještina i rezultata.

“Zato će Preokret u novom sazivu Skupštine podnijeti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o kulturi, kako bi rukovodioci javne ustanove čiji je osnivač država bili birani putem javnog konkursa, a ne po volji ministra”, rekla je Dukić.

Ona je navela da aktuelni Zakon o kulturi propisuje da direktora, umjetničkog direktora i poslovnog direktora javne ustanove čiji je osnivač država imenuje i razrješava Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove kulture.

“Takvo zakonsko rješenje je pogubno po razvoj kulture u Crnoj Gori, jer su čelnici javnih ustanova direktno pod političkim uticajem Vlade odnosno resornog ministra”, dodala je Dukić.

Ona je ukazala da su Crnoj Gori više nego ikada umjesto podobnih i poslušnih potrebni ljudi koji imaju znanje i viziju.

Kako je dodala, to se jedino može osigurati sistemski unapređenjem zakonskog okvira.

“Promjenom načina izbora direktora javnih ustanova u kulturi će se obezbijediti veći stepen autonomije i transparentnosti tih ustanova, što je preduslov za razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u državi, kao i zaštitu i očuvanje kulturne baštine”, rekla je Dukić.

Ona je poručila da je kultura javni interes Crne Gore i ne smije da zavisi od interesa političkih partija.

“Zato će depolitizacija javnih ustanova kulture biti visoko na ljestvici prioriteta Preokreta u narednom četvorogodišnjem mandate”, zaključila je Dukić.

