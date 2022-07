Đukanović: Integracija najbolja opcija za zemlje Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Otklanjanje blokade za Sjevernu Makedoniju i Albaniju raduje, jer je integracija ubjedljivo najbolja opcija za države Zapadnog Balkana i društva koja će u evropskom okviru brže ići naprijed, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je u oproštajnu posjetu primio ambasadora Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori Mihajla Trpkoskog.

Đukanović je zahvalio Trpkoskom na profesionalnom i prijateljskom angažmanu u Crnoj Gori kojim je, kako je kazao, doprinio očuvanju i unapređenju odnosa dvije države utemeljenih na neupitnom prijateljstvu između država i vlasti i kontinuiranom poštovanju prema tradiciji tih odnosa.

On je podsjetio da su u proteklom periodu imali izuzetno frekventan dijalog na visokom i najvišem nivou, i održavanje prve zajedničke sjednice dvije vlade, čime je dodatno unaprijeđen odnos Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Đukanović je, kako je saopšteno, još jednom čestitao Sjevernoj Makedoniji otvaranje pregovora, dodajući da vjeruje u kapacitet institucija da iznesu taj proces na efikasan način.

„Raduje otklanjanje blokade za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, jer je integracija ubjedljivo najbolja opcija za zemlje Zapadnog Balkana i naša društva koja će u evropskom okviru brže ići naprijed“, kazao je Đukanović.

On je podsjetio na partnerstvo dvije države u NATO-u i naglasio da to pruža važne prednosti budućem razvoju i mogućnost da se tačnije i pravovremenije sagledaju neki globalni procesi.

Đukanović je visoko ocijenio postignuća tokom mandata Trpkoskog u oblasti odbrane i unutrašnjih poslova, ali i na polju kulture, uključujući donaciju ploče Vladimira i Kosare kao simbola bliskosti dva naroda.

Kako se navodi, Đukanović je Trpkoskom rekao da ima razloga sa zadovoljstvo obavljenim poslom u Crnoj Gori koja je u njemu imala i imaće dobrog prijatelja.

Trpkoski je zahvalio Đukanoviću na izuzetnoj saradnji i odnosu prema ambasadi i državi koju predstavlja, što je prepoznatljivo na svakom koraku.

„U svim fazama i nedaćama koje smo prolazili, Crna Gora je uvijek bila najveći prijatelj Sjeverne Makedonije. Zato je diplomatsko službovanje u prijateljskoj zemlji bilo uživanje, a ne samo zadovoljstvo i čast“, kazao je Trpkoski.

On je dodao da se nada da će Crna Gora i Sjeverna Makedonija, pored zajedničke istorije u Jugoslaviji, današnjice u NATO, imati i zajedničku budućnost u EU, na dobro budućih generacija.

„Cijeneći da je tokom mandata bio svjedok interesantnih događaja i novih demokratskih i političkih procesa u Crnoj Gori, izrazio je nadu u stabilizaciju crnogorskog društva i iznalaženje zajedničkog jezika za sve probleme“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na kraju četvorogodišnjeg mandata Trpkoski je posebno ponosan na postavljanje ploče Vladimira i Kosare u Baru, za šta se snažno zalagao, u duhu afirmacije prijateljstva između dvije zemlje, kojem će, kako je rekao, biti posvećen svuda i uvijek.

