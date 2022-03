Đukanović: DPS i BS biće ključni faktor prosperiteta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će u narednih nekoliko dana dobiti novu vladu koja će nastaviti da vodi Crnu Goru putem ekonomskog i demokratskog prosperiteta, poručio je lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

On je, na završnoj konvenciji liste DPS-a i Bošnjačke stranke (BS) “Da, za Ulcinj i Crnu Goru”, rekao da će te dvije stranke biti ključni faktor u ostvarivanju tih ciljeva.

Đukanović je rekao da se u nedjelju u Ulcinju nastavlja borba za građansku državu, multietničku demokratiju, evropsku perspektivu razvoja i ekonomski rast i razvoj Ulcinja i Crne Gore u cjelini.

Dodao je kako nema ozbiljne dileme koja je to politika koja nudi najbolje garancije za ostvarivanje tih vrijednosti.

“Ko je do 30. avgusta imao dileme da li postoji rezervna politička armija koja će uspješno zamijeniti DPS i povesti Crnu Goru naprijed još boljom dinamikom, danas više ne može imati nikakvu dilemu”, rekao je Đukanović.

Govoreći o razvoju Crne Gore u prethodnom periodu, Đukanović je rekao da se može govoriti o dva perioda, dodajući da je prvi trajao do 30. avgusta 2020. godine

“Koji su obilježili značajni uspjesi na polju državne politike – sačuvan mir, unaprijeđeni multietnički odnosi, povraćeno ekonomsko dostojanstvo, obnovljena nezavisnost, članstvo u NATO savezu, liderstvo u evropskim integracijama i dinamičan ekonomski razvoj”, rekao je on.

Đukanović je kazao da je drugi period došao nakon promjene vlasti.

Tada se, kako je naveo Đukanović, pokazalo da promjene same po sebi ne smiju biti cilj te da nije svaka promjena dobra.

Period od 30. avgusta, kako je dodao, obilježilo frapantno neznanje u obavljanju državnih poslova i nedobronamjernost, odnosno neposvećenost crnogorskim državnim interesima.

“Vodili su politiku u interesu drugih centara i drugih država a ne u interesu države u čijem interesu su morali djelovati”, kazao je on.

Đukanović je rekao da je Vlada srušena na način kako se to danas radi u savremenim evropskim demokratijama, kroz izglasavanje nepovjerenja u parlamentu.

On je dodao kako će Crna Gora u narednih nekoliko dana dobiti novu vladu koja će nastaviti da vodi Crnu Goru putem ekonomskog i demokratskog prosperiteta.

“DPS i BS će biti ključni faktor u ostvarivanju tih ciljeva”, rekao je Đuaknović.

Prema njegovim riječima, DPS je radio kao državno odgovorna opozicija, i zajedno sa koalicionim partnerima, kao klub od 40 poslanika, i iz nezavidnije pozicije odbranili vrijednosti za koje su se borili.

“I bili nepremostiva barijera za aneksiju od strane velikosrpskog nacionalizma koji je nasrnuo na Crnu Goru. Crna Gora je pokazala da ne posustaje u odbrani svog građanskog identiteta”, naveo je on.

Đukanović je rekao da “ne smijemo pokazati ni trenutak slabosti niti uzeti i malo predaha” i da se to mora dokazati i u nedjelju u Ulcinju.

“Zbog svega ovoga još jedan moj poziv. Nemojte da posustanemo u ova dva dana, mnogo posla može da se završi. Učinimo ono što možemo da naša pobjeda bude na nivou očekivanja”, kazao je on.

Predsjednik BS Ervin Ibrahimović rekao da je u posljednjih godinu i po, zbog jednog eksperimenta koji nikada nije obećavao ništa dobro i za koji su upozoravali da je poguban za Crnu Goru, država pala u ruke vlasti koja je ne vidi kao građansku državu i za koju postoje građani prvog i drugog reda.

“Taj eksperiment uspostavio je jednu revanšističku, klerikalnu i antigrađansku vladu koja je očistila sve nacionalno, vjerski i politički nepodobne i mimo zakona i propisa zaposlila podobne”, kazao je on.

Ibrahimović rekao da je “na našu sreću građanska Crna Gora je vrlo brzo dala odgovor”.

Nosilac liste “Da, za Ulcinj i Crnu Goru” Haki Mavrić rekao je da u susret novoj izbornoj pobjedi DPS nastupa s programskim opredjeljenjima koja njeguju moderne demokratske vrijednosti i obezbjeđuju ravnomjeran razvoj svih djelova Ulcinja.

”Ulcinju treba liderstvo, stabilnost i siguran put razvoja a jedina partija koja d,okazano garantuje sve to je DPS na čelu sa Đukanovićem uz čiju pomoć naš grad je na sigurnom – evropskom putu”, rekao je on.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS