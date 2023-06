Đeljošaj: Ostvarili smo veliki rezultat

Podgorica, (MINA) – Albanski forum nastaviće da radi u korist svih građana Crne Gore, a posebno Albanaca, poručio je nosilac liste te koalicije Nik Đeljošaj, dodajući da su ostvarili veliki rezultat na izborima sa dva osvojena mandata.

On je Televiziji Crne Gore kazao da su osvojili 2,1 odsto glasova.

“Zahvaljujem se svima, posebno onima koji su podržali Albanski forum. Albanski forum će nastaviti da radi u korist svih građana Crne Gore, a posebno Albanaca”, rekao je Đeljošaj.

On je poručio da će opravdati povjerenje koje su im pružili građani.

“Nadam se da ćemo dobiti stabilnu vladu koja će raditi u korist svih građana”, dodao je Đeljošaj.

On je čestitao i drugoj albanskoj listi koja je osvojila jedan mandat.

Đeljošaj je ocijenio da je dobro za Albance što će tako imati tri predstavnika i, kako je naveo, još jednog preko druge građanske liste.

“Za nas je ovo veliki rezultat, dva osvojena mandata. Nakon apsolutne vlasti u Tuzima, danas smo dobili podršku i u drugim opštinama”, poručio je Đeljošaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS