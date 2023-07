Čuvati tekovine vjekovnih borbi za slobodu i antifažizam

Podgorica, (MINA) – Tekovine vjekovnih borbi za slobodu i antifažizam moraju se čuvati i iznova obnavljati, jer su one putokaz i razlog za ponos svih crnogrskih građana, poručili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Zamjenik predsjednika SDP-a Borislav Banović čestitao je građanima Crne Gore Dan državnosti, navodeći da 13. jul simboliše cjelokupnu istoriju Crne Gore.

On je kazao da su ideje slobode i borba za nezavisnost, koje s ponosom baštinimo, istorijske su vertikale koje su se spojile u datumu koji se slavi kao Dan državnosti.

“Danas se sjećamo hrabrih boraca za slobodu koji su doprinijeli da Crna Gora postane međunarodno priznata na Berlinskom kongresu 13. jula 1878. godine, ali sa posebnim osjećajem časti i ponosa hrabrih ustanika iz 1941. kada je započela borba protiv fašizma i nacizma“, rekao je Brnović

On je kazao da je SDP nastala na ideji crnogorske državotvornosti, antifašizma i tradiciji partizanske borbe za ravnopravnost svih ljudi i naroda Jugoslavije, koja je osnova nastanka i moderne Crne Gore.

Zbog toga su, dodao je Branović, ponosni na sve heroje prvog opštenarodnog ustanka protiv fašizma u porobljenoj Evropi, koji su hrabro žrtvovali svoju mladost da bi njihovi potomci živjeli u slobodi.

„Tekovine vjekovnih borbi za slobodu i antifažizam moramo čuvati i iznova obnavljati i u našem vremenu, jer su upravo one putokaz za i razlog za ponos svih naših sugrađana“, poručio je Brnović.

