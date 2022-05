Crna Gora otvorena da pruži još snažniju podršku Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je otvorena da pruži neophodnu pomoć i još snažniju podršku Ukrajini, poručio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrom Kulebom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović se tokom učešća na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu susreo Kulebom, koji ga je upoznao sa trenutnom situacijom u Ukrajini.

Abazović je kazao da Crna Gora pruža punu podršku ukrajinskom narodu koji vodi borbu za principe i univerzalne vrijednosti čovječanstva, dodajući da su jedinstvo i solidarnost od velike važnosti u ovom trenutku.

“Abazović je Kulebu informisao o broju pristiglih građana Ukrajine u Crnu Goru, ističući da je Crna Gora otvorena da pruži neophodnu pomoć i još snažniju podršku Ukrajini”, kaže se u saopštenju.

Abazović i Kuleba saglasili su se da dvije države dijele zajedničke vrijednosti i dogovorili nekoliko narednih zajedničkih koraka.

