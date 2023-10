CInMED postao član Međunarodnog foruma regulatora medicinskih sredstava

Podgorica, (MINA) – Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) postao je pridruženi član Međunarodnog foruma regulatora medicinskih sredstava /International Medical Devices Regulators Forum/, (IMDRF).

Iz CInMED-a su rekli da je članstvo u tom Forumu izuzetno značajno za dalji razvoj i unapređenje regulatornog okvira, i da će imati dalekosežne implikacije za crnogorsku industriju, globalnu međunarodnu poziciju i procese evropskih integracija.

Oni su kazali da je samo šest mjeseci nakon zvaničnog poziva predsjedavajućeg IMDRF Andrzeja Risa, Crna Gora postala jedina zemlja u regionu koja je postala članica Foruma, a nije članica Evropske unije (EU).

Dodaje se da su zvaničnom 24. sastanku IMDRF održanom krajem septembra u Berlinu prisustvovali predstavnici CInMED-a Mira Kontić i Uroš Labudović.

„Tom prilikom predstavljen je CInMED kao nadležno regulatorno tijelo Crne Gore u ovoj oblasti, te perspektiva CInMED-a i prednosti našeg tržišta, kao i zvanična aplikacija za postizanje statusa pridruženog člana (affiliate membership) u IMDRF“, kaže se u saopštenju.

Iz CInMED-a su naveli da je IMDRF renomirana međunarodna organizacija koja okuplja regulatore i stručnjake iz oblasti medicinskih sredstava iz različitih djelova svijeta.

Njen glavni cilj je unapređenje globalne harmonizacije regulatornih pristupa za medicinska sredstva. Članstvo u IMDRF pruža mogućnost razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi između članica.

Time se stvara okruženje koje podstiče inovacije i obezbjeđuje sigurnost i efikasnost medicinskih sredstava, i stvara jak i jedinstven regulatorni okvir uz promociju efikasnih modela za odgovor na rastuće izazove u zaštiti javnog zdravlja i bezbjednosti pacijenata.

Članice te međunarodne organizacije su i najuticajniji evropski i svjetski regulatori, kao što su agencije za ljekove Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Kanade, Velike Britanije, Japana, Kine, Australije.

„Za CInMED, postati pridruženi član IMDRF predstavlja prepoznavanje visokih standarda kvaliteta i profesionalizma koji su uspostavljeni u radu crnogorskog regulatornog tijela“, navodi se u saopštenju.

Iz CInMED-a su rekli da članstvo otvara vrata široj saradnji sa drugim regulatornim tijelima i stručnjacima širom svijeta, omogućavajući pristup najnovijim informacijama i smjernicama u oblasti medicinskih sredstava.

„Pristup globalnim standardima i smjernicama za razvoj i plasman medicinskih sredstava će ojačati konkurentske pozicije crnogorskih kompanija na međunarodnom tržištu i doprinijeti ekonomskom rastu zemlje“, dodaje se u saopštenju CInMED-a.

Kako se navodi, članstvo u IMDRF predstavlja i značajan korak ka ostvarivanju ciljeva pristupanja Crne Gore EU, imajući u vidu da je prihvatanje globalno harmonizovanih standarda i pravila u oblasti medicinskih sredstava ključno za usklađivanje sa zahtjevima EU i olakšava i ubrzava proces pristupanja EU.

Direktorica CInMED-a Snežana Mugoša rekla je da članstvo u IMDRF predstavlja veliku čast i obavezu za CInMED, ali i priznanje za dosadašnje napore i posvećenost.

„Ovaj status nam otvara vrata ka mnogim prednostima unutar ove organizacije, gdje je posebno važno istaći pristup prilikama za stručno usavršavanje, najnovijim trendovima i inovacijama, kao i osnaživanje naše pozicije za članstvo u EU“, rekla je Mugoša.

Prema njenim riječima, dostignuća na polju medicinskih sredstava, odnosno uvođenje izuzetno sofisticiranih novih tehnologija u liječenje najkompleksnijih oboljenja, pomjera granice konvencionalne medicine.

„Stoga moramo širiti svoje vidike i biti spremni za budućnost koju sa sobom donosi naučno-tehnološki razvoj, ali i uvoditi mjere koje obezbjeđuju najviši standard zaštite naših pacijenata“, rekla je Mugoša.

Ona je navela da su raduju budućoj saradnji sa članicama IMDRF i doprinosu globalnoj zajednici regulatora medicinskih sredstava.

