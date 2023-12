CeSID/IPSOS: SNS vodi sa 46,6 odsto, druga Srbija protiv nasilja sa 23 odsto

Beograd, (MINA) – Koalicija oko Srpske napredne stranke, prema podacima CeSID/IPSOS-a na osnovu 65,1 odsto uzorka, osvojila je 46,6 odsto glasova odnosno 129 mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Na drugom mjestu je “Srbija protiv nasilja” sa 23 odsto ili 63 mandata, prenosi RTS.

Treću poziciju zauzima koalicija oko Socijalističke partije Srbije sa 6,9 odsto ili 19 mandata.

Koalicija NADA osvojila je 4,9 odsto ili 13 mandata.

Cenzus, prema trenutnim projekcijama, prolazi i lista “Dr Branimir Nestorović – mi – glas iz naroda” sa 4,8 odsto glasova, odnosno 13 mandata.

Pravo glasa na današnjim izborima imalo je 6.500.666 birača.

Osim parlamentarnih izbora, na kojima su građani birali 250 poslanika Skupštine Srbije, održani su i pokrajinski izbori u Vojvodini, kao i lokalni u 65 gradova i opština, među kojima je i Beograd.

Na zbirnoj listi za parlamentarne izbore bilo je 18 lista sa ukupno 2.818 kandidata za poslanike.

Republička izborna komisija saopštila je ranije da će izbore u Srbiji pratiti rekordan broj domaćih i stranih posmatrača.

