Raičković: Crna Gora ne koristi potencijale dovoljno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ne koristi u dovoljnoj mjeri svoje potencijale, a šanse za razvoj nijesu samo u turizmu, ocijenio je predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), Budimir Raičković.

On je u Bojama jutra na TV Vijesti, povodom obilježavanja 18 godina od obnove nezavisnosti, kazao da Crna Gora nije u dovoljnoj mjeri iskoristila šanse u oblasti energetike, poljoprivrede, proizvodnje zdrave hrane i vode, prenosi portal Vijesti.

“Takođe, nije tako davno bilo, Crna Gora je imala značajan pomorski saobraćaj, a ne treba zaboraviti ni ribarstvo. Mislim da u tom segmentu nijesu dovoljno iskorišćene šanse”, istakao je Raičković.

On je dodao da moramo imati efikasniju administraciju.

“Administraciju koja mijenja svoju filozofiju i shvata da je ona servis građana i privrede. Imamo puno ljudi koji vrijedno rade i koji zaslužuju pažnju i podršku, ali isto tako imamo i veliki broj ljudi koji su došli raznim političkim preporukama”, zaključio je Raičković.

