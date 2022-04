Bogdanović: Izbori u dvije od 12 opština nezabilježen presedan i skandal

Podgorica, (MINA) – Raspisivanje lokalnih izbora za 5. jun za dvije od 12 lokalnih skupština je nezabilježen presedan i skandal ne samo u crnogorskoj, već i svjetskoj političkoj praksi, smatra poslanik Demokrata Boris Bogdanović.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je danas izbore u Plužinama i Žabljaku za 5. jun.

Bogdanović je kazao da je to ujedno i najava parcijalnog raspisivanja izbora, odnosno namjere da se u mjesec dana svake nedjelje održava po jedan izborni proces.

“To je nezabilježen presedan i skandal ne samo u crnogorskoj, već i svjetskoj političkoj praksi, koji govori o izostanku svake vrste odgovornosti prema građanima, državi i sistemu u cjelini”, kazao je Bogdanović.

On je rekao da su Demokrate u potpunosti spremne da pobjeđuju i u takvim okolnostima, odnosno svake nedjelje uzastopno i koliko god puta bude trebalo.

“Ali ovakvo političko maltretiranje građana i partija, kao i kompromitovanje države nijesmo mogli ni da zamislimo da se može desiti”, dodao je on.

Bogdanović je rekao da predsjednik Crne Gore nema apsolutno bilo kakvih formalnih smetnji da danas raspiše izbore za svih 12 lokalnih skupština za 5. jun, dan za kada su raspisani izbori u skupštinama opštinama (SO) Tivat i Budva.

“Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika definisano je da se upravo tim zakonom uređuje način i postupak izbora odbornika, da mandat odbornika traje četiri godine, da se izbori održavaju nedjeljom i da se izbori održavaju najkasnije 15 dana prije isteka četvorogodišnjeg mandata odbornika”, rekao je on.

Bogfanović je naveo da zakon jasno kaže – najkasnije 15 dana prije isteka mandata.

“Što znači da može biti i nekoliko sedmica ranije, upravo kako bi se omogućilo da se lokalni izbori za SO kojima u približno istom terminu ističe mandat mogu održati istog dana, kako je to uvijek rađeno u Crnoj Gori”, kazao je Bogdanović.

On je rekao da je Đukanović takvom odlukom prekršio Zakon o izboru odbornika i poslanika jer pored Plužina i Žabljaka, u kojima je mandat odbornicima započeo 25. juna 2018. godine, posljednji termin za održavanje izbora u Baru 5. jun.

Bogdanović je kazao da je u preostalim lokalnim samoupravama u kojima su izbori održani 27. maja 2018. godine, posljednji rok za održavanje izbora 12. jun, odnosno 19. jun.

“Ali to što se najkasnije do tog datuma moraju održati izbori u tim opštinama, nije sprečavalo predsjednika da, imajući u vidu dosadašnju praksu i racionalnost, lokalne izbore i za pomenute opštine, raspiše za 5. jun”, dodao je on.

