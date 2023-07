Blinken: Ukrajina vratila oko 50 odsto otete teritorije

Vašingtnon, (MINA) – Ukrajina je vratila oko 50 odsto teritorije koju je Rusija zauzela, kazao je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Entoni Blinken.

Blinken je, u intervjuu CNN-u, rekao da su ukrajinske snage suočene sa veoma teškim borbama, nastojeći da vrate još djelova teritorije koje kontrolišu ruske snage.

“Već je vraćeno oko 50 odsto onoga što je prvobitno oteto”, naveo je Blinken.

On je kazao da su ovo još relativno rani dani kontraofanzive.

“To (kontraofanziva) neće trajati sedmicu ili dvije. Još uvijek mislimo da će to biti nekoliko mjeseci”, ocijenio je Blinken.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS