Bilčik: Još nekoliko godina rada pred Crnom Gorom da bi ušla u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora što prije da donese određene odluke koje se, prije svega, odnose na imenovanja u pravosuđu, poručio je predsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik.

Na sjednici Odbora za evropske integracije analiziran je Izvještaj Evropskog parlamenta (EP) o Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za prošlu godinu.

Bilčik, koji je u radu sjednice učestvovao u ime EP, rekao je da vjeruje da je još nekoliko godina rada pred Crnom Gorom, nakon čega se može pridružiti Evropskoj uniji (EU), prenosi portal RTCG.

On je poručio da Crna Gora, iako je predvodnica i jedina zemlja u regionu koja je otvorila sva poglavlja, mora što prije da donese određene odluke koje se, prije svega, odnose na imenovanja u pravosuđu.

Bilčik je kazao da se moraju poštovati vjerske slobode, a političarima ostaviti politika.

“To je moja poruka kada je u pitanju crkva, kako regionu, a naročito Crnoj Gori. Nadam se da pitanja koja izazivaju unutrašnje sukobe neće prevladati nad agendom, gdje treba da postignete konsenzus, a to je put ka EU”, rekao je Bilčik.

