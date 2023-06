Bešić: Sa Milatovićem razgovarali o svim aktuelnim temama

Podgorica, (MINA) – Predstavnici nevladinog (NVO) sektora su na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem razgovarali o svim aktuelnim temama i prezentovali ideje i viđenje razrješenja određenih situacija, kazala je direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava Milena Bešić.

Ona je, novinarima nakon sastanka, kazala da u NVO sektoru nijesu navikli na to da sastanak sa zvaničnicima i predstavnicima izvršne vlasti nije proforme.

Bešić je navela da su otvorili sve aktuelne teme.

„Možemo reći da nije bio samo formalni sastanak, već dijalog i rasprava, imali smo priliku da prezentujemo svoje neke ideje i viđenje razrješenja određenih situacija. Bili smo motivisani da postavljamo otvorena pitanja na koja smo dobili odgovore“, rekla je Bešić.

Ona je kazala da je zadovoljna i da je sastanak bio konstruktivan.

Kako je navela Bešić, najviše su razgovarali o pitanjima kao što su izborno zakonodavstvo, formiranje vlade, očekivanja od međunarodnih partnera u smislu evropskih integracija, i pozicija civilnog društva u donošenju odluka.

Ona je rekla da je bilo priče i o formiranju kabineta predsjednika.

“Odgovor je bio da je Milatović želio da pošalje poruku inkluzivnog pristupa. Koliko sam shvatila tri od šest trenutnih savjetnika su aplicirali na osnovu tog konkursa“, rekla je Bešić.

Upitana kako se predsjednik postavio prema NVO sektoru i da li očekuje da ta saradnja bude konstruktivna, Bešić je odgovorila potvrdno.

„Prije nego što sam pošla na sastanak nijesam znala šta mogu da očekujem. Naša je odgovornost i obaveza da se odazovemo tom pozivu“, kazala je Bešić.

Ona je rekla da su ranije od premijera imali pozive na sastanak gdje rezultat, kako je navela, vrlo često nije bio „neki“ i njihovo prisustvo uzimano kao formalno.

„Nakon ovog sastanka, ja vjerujem da ćemo imati neki nastavak saradnje“, dodala je Bešić.

