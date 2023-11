Ambasada Poljske donira KCCG-u stomatološku opremu

Podgorica, (MINA) – Ambasada Poljske doniraće Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) 25 hiljada EUR vrijednu stomatološku opremu, rekli su iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG-a su naveli da je danas potpisan ugovor o donaciji, čiji je predmet nabavka stomatološke stolice, stolice za zubnu tehniku, kao i fiziodispenzera.

Saopšteno je da su ugovor, čiji je cilj realizacija projekta KCCG „Unapređenje uslova za pružanje stomatološke njege od KCCG-a”, potpisali ambasador Poljske u Crnoj Gori Andžej Papiež i direktorica KCCG-a Ljiljana Radulović.

Papiež je kazao da je veoma zadovoljan što će, zahvaljujući programu poljske razvojne saradnje “Poljska pomoć”, pacijenti i ljekari iz Crne Gore dobiti opremu koja će unaprijediti kvalitet stomatoloških usluga u KCCG-u.

On je rekao da ga raduje nastavak dobre saradnje Kliničkog centra Crne Gore i Poljske.

“Pomoć Vlade Poljske je simbol već tradicionalnog i dokazanog prijateljstva naših zemalja i podrške Poljske Crnoj Gori na putu integracija sa Evropskom unijom”, naveo je Papiež.

On je istakao da je potpisivanje ugovora znak dobrih bilateralnih odnosa Poljske sa Crnom Gorom, nakon dvije uspješne donacije u 2019. i prošloj godini, kada je doniran aparat dermatom za transplantaciju kože Institutu za dječije bolesti i ultrazvučni aparat za potrebe Klinike za neurologiju.

On je zahvalio Radulović, ljekarima i medicinskom osoblju KCCG na doprinosu razvoju poljsko-crnogorske saradnje, kroz angažman u liječenju poljskih turista kojima je medicinska pomoć u Crnoj Gori bila potrebna u protekloj turističkoj sezoni.

Radulović je kazala da joj je drago što je pomoć opredijeljena Stomatološkoj poliklinici KCCG-a, jedinoj javnoj zdravstevnoj ustanovi u Crnoj Gori za liječenje bolesti zuba.

Ona je podsjetila da je Stomatološka poliklinika i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Radulović je rekla da je zadovoljna što su i ove godine Ambasada i narod Poljske odlučili da podrže razvojne projekte KCCG.

“U posljednje tri godine mnogo smo uložili u KCCG, a nastavljamo i dalje da ulažemo, ne samo u kadar već i u infrastrukturu i opremu. U tome nam značajno pomažu prijatelji naše ustanove i crnogorskog naroda, među kojima je i narod Poljske”, kazala je Radulović.

Ona je rekla da će donirana oprema unaprijediti uslove rada medicinskom osoblju Stomatološke poliklinike koji pruža usluge crnogorskim osiguranicima, ne samo iz Podgorice, već iz cijele Crne Gore.

