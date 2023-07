Alijansa žena DPS: Bolja budućnost se ne gradi bez iskrenog odnosa prema prošlosti

Podgorica, (MINA) – Bolja budućnost ne može se graditi bez iskrenog odnosa prema prošlosti, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da su predstavnice Alijanse žena DPS prisustvovala komemoraciji u Potočarima povodom 28. godišnjice od genocida u Srebrenici.

Delegaciju su predvodile predsjednice rožajskog i petnjičkog odbora Alijanse žena DPS-a, Seniha Tahirović i Mihrija Škrijelj.

U saopštenju se navodi da na godišnjicu genocida “imamo dodatnu obavezu da promišljamo i razumijemo razornu moć ratova”.

“Još više kada agresor ne pokazuje pokajanje i spremnost da se suoči sa sudom istine i pravde. Ne može se izgraditi bolja budućnost bez iskrenog odnosa prema prošlosti”, zaključuje se u saopštenju.

